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Следователи ГБР подозревают директора Национального природного парка «Нижнеднепровский» в служебной халатности, причинившей государству 62 млн грн убытков. Он также является действующим депутатом одного из районных советов Херсонщины, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Установлено, что в период 2019-2020 годов руководитель Нацпарка и его заместитель допустили масштабный сверхнормативный вылов рыбы различных пород. При этом они знали, что годовой лимит уже исчерпан и вылов следует немедленно прекратить. Чиновники этого не сделали, поэтому промышленный лов продолжился.

Всего за этот период было сверх выловлено примерно 157 тыс. кг рыбы.

Директору Нацпарка сообщено о подозрении в невыполнении своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшем тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Заместителю директора НПП «Нижнеднепровский» о подозрении по этой же статье сообщается в июле 2021 года.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Процессуальное руководство осуществляет Херсонская областная прокуратура, оперативное сопровождение - УСБУ в Херсонской области.
ForUm

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