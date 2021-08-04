Конвоиру-охраннику подпольной тюрьмы «Изоляция» заочно сообщено о подозрении в торговле людьми, участии в террористической организации и не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украина). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что в 2017 году 33-летний уроженец Донецка вступил в ряды незаконного военизированного формирования «Министерство государственной безопасности», контролируемого РФ. В его обязанности входила охрана лиц, которые незаконно содержались на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.

Подозреваемый применял к лишенным свободы пленникам физическое и психологическое насилие и заставлял их к тяжелому труду, а именно разгрузке и загрузке оружия, боеприпасов, емкостей с горюче-смазочными материалами.

Всего в настоящее время заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на «базе МГБ ДНР» на территории ЗАО «Изоляция» 17 лицам.