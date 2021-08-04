За сутки 3 августа 2021 в Украине зафиксировано 984 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 572 человека;
- летальных случаев - 43;
- выздоровели - 570 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 22533 лица,
- методом ИФА - 8064 лица,
- экспресс-тестами - 16845 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2255345 человек;
- выздоровели - 2188273 лица;
- летальных случаев - 53 024;
- проведено ПЦР-тестов - 11446663.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.
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