также в разделеОбщество
В Николаеве трое мальчиков спасли тонущую женщину 6
Еще один белорусский спортсмен выехал в Украину 12
3 августа. Картина дня 12
НАБУ задержало Чауса в «Феофании» 31
Швейцария сняла ограничения на въезд из Украины 8
На Тернопольщине спасли бабушку, которая выпала с балкона и повисла на веревках для белья 12
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция памяти Шишова 23
Кулеба обещает необходимую помощь мужу Тимановской 12
В грунте у «Ривнеазота» – превышение показателей нитратов и азота 8
СБУ разоблачила масштабные схемы финансирования «ЛНР» 16
Девушка Шишова: Он не мог совершить самоубийство 18
Украина предоставит гумпомощь Литве 9
Приговор патрульным: полиция поддерживает своих сотрудников, готовит апелляцию 20
6 львовским патрульным дали по 8 лет тюрьмы за превышение полномочий 42
Расследованием смерти Шишова займется Bellingcat 29
В Украине переименовали День защитника 13
Синоптики предупреждают о граде и шквалах 13
Посольство США отреагировало на смерть Шишова в Киеве 33

За сутки 3 августа 2021 в Украине зафиксировано 984 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 572 человека;
  • летальных случаев - 43;
  • выздоровели - 570 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 22533 лица,
  • методом ИФА - 8064 лица,
  • экспресс-тестами - 16845 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2255345 человек;
  • выздоровели - 2188273 лица;
  • летальных случаев - 53 024;
  • проведено ПЦР-тестов - 11446663.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги