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Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция памяти погибшего главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова.

Как сообщает Украинская правда, под зданием собралось около 200 человек. Участники скандируют «Жыве Беларусь» и «Герои не умирают, пока их помнят».

Люди держат фото Шишова, на которых написано «Светлая память герою свободной Беларуси».

Как сообщал ForUm, председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке.  

Коллеги Шишова из Белорусского дома заявили, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

Шишов стоял у истоков создания Белорусского дома в Украине. Он переехал в Украину осенью 2020 - после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния режиму Лукашенко.

В Белорусском доме Виталий помогал белорусам, которые переехали в Украину, организовывал акции против режима Лукашенко, обращение в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих его соотечественникам.

Основными версиями смерти Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.

Также расследованием будет заниматься Bellingcat.
ForUm

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