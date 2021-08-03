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Правоохранители изучают образ жизни и общественную деятельность гражданина Беларуси, главы общественной организации «Белорусский дом в Украине» Виталия Шишова, сообщил глава национальный полиции Игорь Клименко.

На брифинге во вторник в Киеве он отметил, что рассматриваются версии самоубийства Шишова и совершения умышленного убийства с имитации самоубийства, передает Интерфакс-Украина.

«Это мы можем узнать после опроса свидетелей, после анализа с видеокамеры, проведения следственных экспериментов и ряда экспертиз... Кроме того, мы параллельно изучаем способ жизни потерпевшего и его общественную деятельность», - сказал Клименко.

По его словам, на месте трагедии, непосредственно возле тела Шишова был найден мобильный телефон. Также на пне рядом остался след.

«Изучаем, чей это след - Виталия или еще кого-то... Высота от петли до земли 3 метра 8 см, высота первого пня 60 см, второго, который находился рядом -50 см, рядом такой же есть пенек. Рост Виталия 1 м 85 см», - рассказал глава Нацполиции.

Он также сообщил, что веревка с петлей была сложена в 4 слоя.

Отвечая на вопросы о том, были ли на теле обнаружены какие-то повреждения, глава Нацполиции рассказал, что на теле Шишова счесана кожа на носу, на левом колене и еще незначительные повреждения, которые характерны для разового падения.

«Подробности мы сможем вам сообщить уже после проведения экспертиз. Это все, что есть на данный момент», - добавил Клименко.

Также он допустил, что кроме двух основных версий, которые есть сейчас, в процессе расследования, в том числе в зависимости от заключений экспертиз, которые уже назначены, могут появиться и другие версии.

Как сообщал ForUm, председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке.  

Коллеги Шишова из Белорусского дома заявили, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

Шишов стоял у истоков создания Белорусского дома в Украине. Он переехал в Украину осенью 2020 - после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния режиму Лукашенко.

В Белорусском доме Виталий помогал белорусам, которые переехали в Украину, организовывал акции против режима Лукашенко, обращение в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих его соотечественникам.
ForUm

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