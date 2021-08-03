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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 341/2021 «О предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, документ предусматривает содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Кабинет Министров Украины должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Литовской Республике для обустройства ее государственной границы.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил решение о передаче Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки.
ForUm

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