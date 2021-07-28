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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил решение о передаче Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки.

«Сегодня правительство одобрило проект указа президента Украины о предоставлении гуманитарной помощи Литве. Не помню, чтобы гуманитарная помощь предоставлялась в виде... колючей проволоки. Но реальность требует именно такой дружеской помощи», - написал он в Facebook.

Кулеба отметил, что Литва сейчас столкнулась с беспрецедентным миграционным кризисом.

«Александр Лукашенко решил «отомстить» Литве за жесткую позицию в отношении себя... провоцируя поток беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, стремящихся прорваться в Литву из Беларуси. Масштаб беды таков: с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской границе задержаны 2839 нелегальных мигрантов. Это в 35 раз превышает прошлогодний показатель», - отметил министр.

Литва взялась срочно укреплять границу, но на прошлой неделе оказалось, что ей не хватает... колючей проволоки.

«Немного вотсап-дипломатии в воскресенье с литовским коллегой Габриелиусом Ландсбергисом, политическая воля президента Зеленского и премьера Шмыгаля помочь друзьям, оперативность действий Минстратегпрома, и проволока нашлась, а решение правительства быстро принято», - написал Кулеба.

Конкретные объемы сейчас прорабатываются по дипломатическим каналам с литовской стороной, потому что есть технические нюансы.
ForUm

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