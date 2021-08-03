13-летний подросток, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк 28 июня в поселке Старый Салтов Харьковской области, на момент происшествия был пьян.

Об этом говорится в постановлении Волчанского районного суда от 29 июля, обнародованном 2 августа в Едином государственном реестре судебных решений, передает Укринформ.

«Досудебным расследованием установлено, что 28.07.2021, в промежуток времени с 16:00 до 18:00, малолетний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении заброшенного здания, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений... умышленно нанес потерпевшей не менее 10 ударов тупым твердым предметом в область головы», - говорится в постановлении суда.

Также в постановлении говорится, что 13-летний подросток признал вину в суде: «Он пояснил, что в то время находился с малолетней в помещении заброшенного здания в пгт Старый Салтов, которое расположено недалеко от их дома и там наносил ей телесные повреждения, а затем оставил ее в бессознательном состоянии и пошел к себе домой».

Из материалов суда известно, что следователи изъяли из заброшенного здания вещественные доказательства, в том числе, одежду девочки, а также обломки кирпича со следами крови. Тогда же из квартиры семьи подростка изъяли средства для стирки и влажную одежду подростка.

Как сказано в постановлении, на суде следователи в присутствии матери и психолога опросили подружку убитой девочки. Она рассказала, что подросток, который постоянно цеплялся к детям во дворе, подошел к ним, когда они играли, и предложил вместе пойти нарвать яблок. Эта девочка отказалась, а Мирослава согласилась и больше не вернулась домой.

Как сообщал ForUm, 28 июля около 23:50 в заброшенном доме в поселке Старый Салтов нашли убитой 6-летнюю девочку. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2, п. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Законодательство не предусматривает для несовершеннолетнего преступника такой меры наказания, как заключение в колонии.

29 июля 13-летнего парня-соседа девочки, подозреваемого в ее убийстве, задержали и поместили в приемник-распределитель для детей на 30 дней, но по ходатайству следствия этот срок может быть продлен.