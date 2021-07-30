Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту умышленного убийства 6-летней девочки в пгт Старый Салтов (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, Волчанским районным судом удовлетворено ходатайство о применении к 13-летнему подростку меры пресечения в виде помещения его в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней.

Досудебным расследованием установлено, что 28 июля в 19:09 в дежурную часть отдела полиции №1 Чугуевского районного управления ГУНП в Харьковской области обратилась мать девочки и сообщила, что ее 6-летняя дочь около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась.

На поиски девочки были задействованы правоохранители, группа кинологов и общественность.

В ходе проведения розыскных действий около полуночи этого же дня в заброшенном доме обнаружен труп 6-летней девочки с признаками насильственной смерти в виде многочисленных ушибов головы и лица. При осмотре на теле и голове малолетней обнаружены многочисленные ушибы и ссадины.

По горячим следам установлено, что вероятным убийцей девушки может быть 13-летний сосед, с которым малолетняя гуляла во дворе дома.

Труп малолетней девочки направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.