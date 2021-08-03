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Украинская борчиха Алла Черкасова победила в поединке за бронзовую медаль в вольной борьбе (до 68 кг) японку, олимпийскую чемпионку игр в Рио-де-Жанейро Сару Досьо и заняла третье место в турнирной таблице, сообщает пресс-служба НОК.

«В бронзовой встрече с представительницей страны-хозяйки соревнований наша соотечественница была сильнее и настойчивее и завершила схватку в свою пользу со счетом 2:0», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов на Олимпиаде в Токио победили своих соперников в полуфинале и прошли в финал соревнований, обеспечив себе минимум серебро.
ForUm

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