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На Закарпатье провели два этапа Чемпионата Украины по горным гонкам на автомобилях «BESKYD-2021», сообщила пресс-служба ОГА.

Как сообщает заместитель председателя облгосадминистрации Игорь Шинкарюк, V этап состоялся на трассе соревнования «Вильшанки» в селе Турички, а заключительные гонки провели на Ужоцком перевале.

После технической инспекции, инструктажа в предстартовой зоне на обустроенных трассах для раллийных заездов происходили свободные тренировки, квалификационные и зачетные подъемы.

Всего на ралли зарегистрировались более 20 лучших гонщиков страны, которые соревновались в шести зачетных группах. Победу в общем рейтинге получили представители Киева.

Для такого вида соревнований используют дорогу общего пользования с большими перепадами высот на нескольких подъемах. Нынешний чемпионат начался весной на Львовщине и Ивaно-Фрaнковщине.

«Примечательно, что завершающие этапы прошли на Закарпатье. Это доказывает высокий уровень организации и ответственности наших общин. Уверен, что эти соревнования запомнятся всем гостям региона не только мастерством участников, но и нашими горными массивами и видами», - отметил Шинкарюк.
ForUm

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