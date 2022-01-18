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На Закарпатье в селе Старая Стужица сгорел деревянный храм УПЦ в честь святителя Николая Чудотворца.


Фото: zk.dsns.gov.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, одна из версий возгорания деревянного здания - поджог.

«Пламя уничтожило кровлю церкви, стены и все, что находилось внутри здания. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину возникновения пожара и сумму нанесенного ущерба», – сказано в сообщении.

Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области, пожар в церкви возник ранним утром 18 января. На место происшествия прибыли бойцы государственных пожарно-спасательных подразделений пгт Великий Березный и Перечин. В 06.55 им удалось локализовать возгорание, а в 08.10 окончательно его ликвидировать.

По словам настоятеля храма протоиерея Виктора Петрика, одна из версий возгорания - поджог. «Пожар начался со входной двери», – подчеркнул он.

Деревянный храм в честь святителя Николая в Стужице был реконструирован в 1905 году. В исторических документах упоминается о существовании церкви в этом селе еще в XVIII веке.
ForUm

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