Россия проводит на территории временно оккупированных районов Донбасса агитационную компанию по вакцинации от коронавируса препаратом «Sputnik V», при этом используя для вакцинации жителей препарат «Sputnik Light», который не одобрен для использования ни одной международной организацией, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Sputnik Light», разработанная на основе вакцины «Sputnik V», не получила согласования для использования от Европейского агентства по больничным изделиям и Всемирной организации здравоохранения. Одобрение ВОЗ имеет важное значение для распространения вакцины в рамках инициативы глобального доступа к вакцинам от коронавируса, которая предоставляет препарат для вакцинации бедным странам.

Все, что Россия может сегодня незаконно поставлять на временно оккупированных территориях Украины - это вакцины, которыми пользуются только самые бедные страны мира, в то время как Украина вакцинирует своих граждан лучшими вакцинами, которые используют все цивилизованные страны. И даже это Россия делает неофициально, пытаясь скрыть факты завоза вакцины в ОРДЛО», - говорится в сообщении.

Жители временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут стать банально подопытными кроликами для российских фармацевтов, испытывают на них новый вариант своей вакцины «Sputnik Light», прежде чем предложить ее россиянам.

«Если двухкомпонентная российская вакцина «Sputnik V» имеет целый ряд побочных эффектов, возникает вопрос, сколько таких эффектов имеет ее однокомпонентный потомок. Вероятно, их количество значительно больше», - предполагают в ведомстве.

Проведя испытания своей сомнительной вакцины на жителях временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины, РФ не будет нести за гибель или болезни людей никакой ответственности, в то время как результат ее испытаний на гражданах России полностью ляжет на плечи российских фармацевтов. Сколько людей убьет эта вакцина самом деле - не узнает никто.