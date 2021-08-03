Билл Гейтс и Мелинда Френч-Гейтс официально расстались после 27 лет в браке.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Business Insider.

«В конечном приговоре о разводе, вынесенном судом, отмечается, что двое согласились на «контракт о разводе», который не был включен в слушанья. В контракте содержится информация о том, как двое будут делить собственность, долги и судебные расходы», — говорится в материале.

Поскольку всем трем детям супругов уже более 18 лет, суд не определял прав на опеку.

The Business Insider объясняет, что так называемый «контракт в разводе», — один из способов, которым детали развода публичных лиц можно скрыть от общественности.

Напомним, Билл и Мелинда Гейтс объявили о намерениях развестись в мае, отметив, что больше «не могут расти вместе». Они пообещали остаться сопредседателями Фонда Билла и Мелинды Гейтс и продолжить заниматься благотворительностью.