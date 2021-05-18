Microsoft начала расследование в отношении своего соучредителя Билла Гейтса незадолго до того, как он ушел из совета директоров компании в прошлом году. Расследование касалось действий Гейтса относительно одной из сотрудниц компании в 2000 году, сообщает ВВС.

Компания подтвердила, что расследование началось после того, как появились опасения по поводу действий соучредителя. К расследованию Microsoft привлекла юридическую компанию и оказала поддержку сотруднице, подавшей жалобу.

Пресс-секретарь Гейтса отрицает, что его решение оставить совет директоров имеет какое-то отношение к расследованию.

Новости о расследовании появились после того, как Билл и Мелинда Гейтс в начале мая объявили о разводе после 27 лет брака.

В понедельник представитель Microsoft сообщил, что в конце 2019 компания получила жалобу на то, что Гейтс «пытался начать интимные отношения» с сотрудницей в 2000 году.

«Комитет совета директоров рассмотрел проблему с помощью сторонней юридической фирмы, чтобы провести тщательное расследование. На протяжении всего расследования Microsoft предоставляла всестороннюю поддержку сотруднице, которая выразила обеспокоенность», - рассказал он.

Расследование не подвело итогов, поскольку Гейтс ушел из правления компании еще до его завершения.

В сообщении LinkedIn в марте прошлого года господин Гейтс сказал, что он принял решение уйти из совета директоров, чтобы больше времени уделять своей благотворительной работе в Фонде Билла и Мелинды Гейтс.

О таком решении он объявил через три месяца после своего переизбрания на должность.

В то время он писал: «Что касается Microsoft, уход из совета директоров никоим образом не означает уход из компании. Microsoft всегда будет важной частью работы всей моей жизни... Я более оптимистичен, чем когда-либо прежде, чем когда-либо по прогрессу, которого добивается компания, и как она может продолжать приносить пользу миру». Однако в воскресенье Wall Street Journal написал, что правление Microsoft решило: отношения Гейтса с сотрудницей были неуместными, и ему необходимо было уйти в отставку.

Пресс-секретарь Гейтса признала, что роман имел место. «Почти 20 лет назад был роман, который закончился по взаимному согласию», - заявила пресс-секретарь.

«Решение Билла покинуть совет директоров никак не связано с этим вопросом. Фактически, он выразил заинтересованность в том, чтобы уделять больше времени своей благотворительности, еще за несколько лет до этого», - добавила она.

Билл и Мелинда Гейтс объявили о своем решении расстаться в начале этого месяца. Пара потратила миллиарды на благотворительность по всему миру и пообещала продолжать работать вместе в фонде после развода. Американские СМИ сообщили, что супруги договорились о разделе своей собственности и активов, прежде чем объявить о разводе. 65-летний Гейтс занимает четвертое место в списке самых богатых людей в мире, по данным Forbes. Его состояние составляет 124 миллиарда долларов. Он стал соучредителем Microsoft - сейчас крупнейшей в мире компании-разработчика программного обеспечения - в 1970-х годах. Считается, что супруги Гейтс имеет недвижимость в штатах Вашингтон, Флорида и Вайоминг. Их основная резиденция - поместье на берегу озера в городе Медина, штат Вашингтон, который, как сообщается, стоит не менее 127 млн долларов.