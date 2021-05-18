также в разделеМир
Израиль не намерен прекращать удары по Газе до четверга 1
ЕС продлил на год санкции против российских хакеров 7
С территории Ливана запустили ракеты по Израилю 52
Индию накрыл мощнейший за 20 лет циклон 40
Всемирный экономический форум отменили из-за COVID-19 13
CNN: Чиновники Белого дома подверглись «акустической атаке» 10
Титул Мисс Вселенная получила 26-летняя мексиканка 24
Лукашенко разрешил применять против протестующих боевую технику 15
В Польше задержали подозреваемого в шпионаже на Россию 10
США закрыли последнее консульство в России 27
Французская компания заявила о создании новой COVID-вакцины 16
ФРГ разрешила достроить у себя «Северный поток-2» 26
Израиль объяснил, зачем нанес удар по зданию с офисами СМИ в Газе 80
В США сошел с рельсов и загорелся поезд с химикатами 13
Земан счел глупостью внесение Чехии в список недружественных России стран 46
Армия Израиля возобновила удары по целям в секторе Газа 21
В Израиле в синагоге обрушилась трибуна: есть погибшие, более 160 пострадавших 18
Иностранные авиакомпании отменили полеты в Израиль 19

Microsoft начала расследование в отношении своего соучредителя Билла Гейтса незадолго до того, как он ушел из совета директоров компании в прошлом году. Расследование касалось действий Гейтса относительно одной из сотрудниц компании в 2000 году, сообщает ВВС.

Компания подтвердила, что расследование началось после того, как появились опасения по поводу действий соучредителя. К расследованию Microsoft привлекла юридическую компанию и оказала поддержку сотруднице, подавшей жалобу.

Пресс-секретарь Гейтса отрицает, что его решение оставить совет директоров имеет какое-то отношение к расследованию.

Новости о расследовании появились после того, как Билл и Мелинда Гейтс в начале мая объявили о разводе после 27 лет брака.  

В понедельник представитель Microsoft сообщил, что в конце 2019 компания получила жалобу на то, что Гейтс «пытался начать интимные отношения» с сотрудницей в 2000 году.

«Комитет совета директоров рассмотрел проблему с помощью сторонней юридической фирмы, чтобы провести тщательное расследование. На протяжении всего расследования Microsoft предоставляла всестороннюю поддержку сотруднице, которая выразила обеспокоенность», - рассказал он.

Расследование не подвело итогов, поскольку Гейтс ушел из правления компании еще до его завершения.

В сообщении LinkedIn в марте прошлого года господин Гейтс сказал, что он принял решение уйти из совета директоров, чтобы больше времени уделять своей благотворительной работе в Фонде Билла и Мелинды Гейтс.

О таком решении он объявил через три месяца после своего переизбрания на должность.

В то время он писал: «Что касается Microsoft, уход из совета директоров никоим образом не означает уход из компании. Microsoft всегда будет важной частью работы всей моей жизни... Я более оптимистичен, чем когда-либо прежде, чем когда-либо по прогрессу, которого добивается компания, и как она может продолжать приносить пользу миру». Однако в воскресенье Wall Street Journal написал, что правление Microsoft решило: отношения Гейтса с сотрудницей были неуместными, и ему необходимо было уйти в отставку.

Пресс-секретарь Гейтса признала, что роман имел место. «Почти 20 лет назад был роман, который закончился по взаимному согласию», - заявила пресс-секретарь.

«Решение Билла покинуть совет директоров никак не связано с этим вопросом. Фактически, он выразил заинтересованность в том, чтобы уделять больше времени своей благотворительности, еще за несколько лет до этого», - добавила она.

Билл и Мелинда Гейтс объявили о своем решении расстаться в начале этого месяца. Пара потратила миллиарды на благотворительность по всему миру и пообещала продолжать работать вместе в фонде после развода. Американские СМИ сообщили, что супруги договорились о разделе своей собственности и активов, прежде чем объявить о разводе. 65-летний Гейтс занимает четвертое место в списке самых богатых людей в мире, по данным Forbes. Его состояние составляет 124 миллиарда долларов. Он стал соучредителем Microsoft - сейчас крупнейшей в мире компании-разработчика программного обеспечения - в 1970-х годах. Считается, что супруги Гейтс имеет недвижимость в штатах Вашингтон, Флорида и Вайоминг. Их основная резиденция - поместье на берегу озера в городе Медина, штат Вашингтон, который, как сообщается, стоит не менее 127 млн долларов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

97
Теги