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Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака.

«После долгих размышлений и работы над отношениями мы приняли решение завершить наш брак», - говорится в заявлении, размещенном в Twitter Гейтса.

 

 

«За 27 лет брака мы вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который помогает людям по всему миру жить здоровой и продуктивной жизнью. Мы по-прежнему разделяем веру в эту миссию и будем продолжать совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем расти вместе как пара», - сказано в заявлении.

Билл Гейтс познакомился с будущей супругой в конце 1980-х годов, когда она пришла работать в Microsoft.

В 2000 году они основали благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс, куда пожертвовали часть своего состояния.

По данным Forbes, Билл Гейтс занимает четвертое место в списке богатейших людей планеты.
ForUm

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