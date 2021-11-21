Певец Михаил Хома (DZIDZIO) в этом году расстался с супругой певицей SLAVIA (Ярославой Притулой). Они были вместе в течение 20 лет! По словам артиста, теперь он с бывшей женой как брат и сестра, потому что в семейной жизни у них не было все хорошо, пишет Сегодня.

"А то что дома понимания нет – это что? Я ложусь спать, Слава еще что-то делает, я встаю, а Слава еще спит. Надо было взять ответственность, сказать: "Стоп, так больше не будет. Слава, хочу быть счастливым, хочу видеть тебя счастливой". Поэтому набрался смелости, заявил, сказал, что мы расстаемся. И сейчас думаю, что это был самый правильный такой момент в моей жизни, – делится DZIDZIO с "Зірковим шляхом" на телеканале "Украина".

По словам DZIDZIO, это неправильно – жить "в отравленном состоянии".

"И сам кислый ходишь, домой не хочешь, и ей испортить жизнь. Мы со Славой поняли, что мы как брат и сестра. А у нас некому было объяснить. Мамы нет, папа умер, мама в разводе с отцом. Кто нам должен объяснить в 17 лет, что мы не так делаем?", – поделился с журналистами канала "Украина" DZIDZIO.

Измены, на которые SLAVIA намекает в интервью, артист тоже прокомментировал.

Я склонил голову и промолчал этот весь момент. Я тоже не понял, как так – любили, потом уже распинают. Как я такой могу быть абьюзер, засранец, предатель. Я даже не понимал, что делать. И я ничего не делал, у меня с Ольгой той никогда ничего не было. И Слава это прекрасно знала, – говорит DZIDZIO.