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Прокуроры доказали вину начальницы отдела бухгалтерского учета одного из управлений Трускавецкого городского совета, которую обвиняли в завладении чужим имуществом и вмешательстве в автоматизированные системы банковского обслуживания (ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 УК Украины), сообщила пресс-служба прокуратуры Львовщины.

Установлено, что в период с 2017 по июнь 2020 подсудимая с помощью персонального компьютера входила в автоматизированную систему интернет-банка, куда вносила сведения о распределении выплат управления. Так, последняя безосновательно вносила заведомо ложные сведения о размере своего денежного обеспечения, подлежащего выплате.

Как следствие, осужденная завладела бюджетными средствами на общую сумму более 1,3 млн грн.

Суд поддержал обоснованную позицию прокуроров Львовской областной прокуратуры, признал обвиняемую виновной и назначил наказание по совокупности преступлений - 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года и с конфискацией имущества. Также удовлетворены гражданские иски на указанную выше сумму.
ForUm

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