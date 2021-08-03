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За сутки 2 августа 2021 в Украине зафиксировано 827 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 334 человека;
  • летальных случаев - 26;
  • выздоровели - 533 человека;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 19946 человек,
  • методом ИФА - 8229 человек,
  • экспресс-тестами - 11447 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2254361 человек;
  • выздоровели - 2187703 лица;
  • летальных случаев - 52 981;
  • проведено ПЦР-тестов - 11424130.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.
ForUm

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