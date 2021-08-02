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СБУ предотвратила попытки расшатывания общественно-политической ситуации в восточных регионах Украины. Во время спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске блокирована деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве, сообщил пресс-центр ведомства.

Злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов Украины.

По данным предварительного расследования, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на расшатывание ситуации в стране.

Установлено, что в марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическому оппоненту. По замыслу «кураторов», действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка.

В ходе процессуальных действий по месту жительства злоумышленников и офисном помещении общественного объединения правоохранители обнаружили:

  • холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений;
  • инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям относительно идеологических оппонентов;
  • крупную партию марихуаны и оборудование для ее выращивания.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
ForUm

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