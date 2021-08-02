Причиной падения дерева в Стрыйском парке во Львове, которое привело к гибели двоих людей, мог стать удар молнии, предполагает начальница управления экологии Львовского горсовета Александра Сладкова.

«Дерево развалилось на высоте 7-10 метров и повреждений ствола, указывающих на дефекты, нет. Почему дерево разлетелось – сможет сказать следствие. Единственное, что я могу сказать: у дерева рядом с этим очень специфические повреждения, оно фактически разлетелось на щепки. По моему мнению, его повредила молния. Существует высокая вероятность, что молния ударила в этот участок парка, в соседнее дерево, и это могло привести к падению деревьев вокруг», - приводит слова Сладковой пресс-служба горсовета.

Чиновница подчеркнула, что обследование деревьев в Стрыйском парке проводят систематически. В парке есть примерно 6 тысяч деревьев, и когда у персонала парка есть подозрения на аварийность какого-то дерева, то они обращаются к управлению экологии, чтобы провести комиссионное обследование.

«Дерево, которое стало причиной трагических смертей - это клен остролистный. Таких деревьев в парке около 30%. Я утром была на месте трагедии и осматривала эту территорию. Визуальный осмотр показал, что стволовых повреждений это дерево не мало, от него отвалилась ветвь на высоте 7-10 м, поэтому увидеть подобный дефект является сложно. На дереве нет признаков гниения», - рассказала Сладкова.

Напомним, во время урагана из-за падения дерева в парке Львова погибли два человека – 20-летний парень и 18-летняя девушка.