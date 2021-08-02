Задержан коллега Игоря Бабенко - патрульный полицейский лейтенант полиции Александр Гавронский.

Об этом сообщает Рупор со ссылкой Телеграм-канал Stodvalive.



Как сообщается, его задержали как члена преступной организации в которую входило 9 человек. Эти парни вместе с действующим полицейским совершали грабежи и разбойные нападения на граждан в Печерском районе Киева.

«В принципе удобно – днем ты полицейский с Печерска, а вечером ты разбойник. Все в одной локации, можно даже не переодеваться», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за хорошую службу месяц назад этому парню руководство присвоило звание лейтенанта.