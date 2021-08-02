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В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированных граждан. Об этом заявил в комментарии Радио Свобода главный санитарный врач Игорь Кузин.

«Сейчас наша главная цель – вакцинировать как можно большее количество населения. В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Пока рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения», - отметил Кузин.

По его словам, карантинные нормы будут пересматриваться в зависимости от эпидситуации.

«Мы должны обязательно соблюдать основные противоэпидемические мероприятия: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептическими средствами, избегать скоплений людей, а главное - вакцинироваться против COVID-19, это самый эффективный способ обезопасить себя и людей вокруг от тяжелого течения болезни и это спасает жизни», - добавил Кузин.

Как сообщал ForUm, ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина со временем также будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан.

«Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации, никто не имеет права заставлять человека прививаться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники», - написал Радуцкий.

С начала прививочной кампании, по данным Минздрава, привито 3571447 человек.

 
ForUm

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