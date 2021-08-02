Украина в ближайшее время будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция «Слуга народа»).

«Украина будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан. Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей (в настоящее время привита только половина педагогов). По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель», - написал он в Facebook.

При этом, по словам нардепа, в Украине не говорят об обязательной вакцинации.

«Никто не имеет права заставлять человека прививаться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники», - отмечает Радуцкий.

Он отмечает, что еще месяц назад в стране был дефицит препаратов для прививки.

«Но на позапрошлой неделе мы получили более 2 млн вакцин, на прошлой неделе более 2,5 млн. Вакцинация открыта для всех желающих. Предприятиям предлагаем подавать заявку, заказывать мобильную бригаду и вакцинировать сотрудников прямо на рабочем месте. Поэтому теперь каждый решает сам - досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения на время очередной волны коронавируса», - резюмировал он.