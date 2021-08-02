Главный республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Мак Маккол обнародовал отчет с утверждениями о наличии доказательств того, что коронавирус вышел из лаборатории Уханьского института вирусологии (WIV).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Теперь мы считаем, что пришло время полностью отказаться от того, что источником вируса стал рынок морепродуктов... Мы также считаем, что подавляющее количество доказательств доказывает, что вирус «просочился» из WIV, и это произошло где-то до 12 сентября 2019 года», - говорится в докладе, который стал результатом расследования, проведенного республиканцами-законодателями.

Как пишет агентство, в документе приводятся «достаточные доказательства» того, что ученые лаборатории китайского института при содействии американских экспертов и государственных фондов Китая и США работали над модификацией коронавирусов, и эти работы могли быть секретными.

Китай со своей стороны отрицает утечку генетически модифицированного коронавируса из лаборатории в Ухане.

Напомним, в мае президент США Джо Байден попросил сотрудников американской разведки удвоить усилия по расследованию происхождения пандемии COVID-19, в частности версии о возможной причастности к этому китайской лаборатории.

В частности, Байден сказал, что американская разведка подала ему доклад, согласно которому мнения о происхождении пандемии разделились. Две спецслужбы считают, что источником являются животные, а одна склоняется к лабораторному происхождению, «каждый с низкой или умеренной степенью уверенности», - сказал Байден.

Всемирная организация здравоохранения также провела расследование причин пандемии и в своем отчете пришла к заключению, что риск несчастного случая был «чрезвычайно низким». В отчете говорится, что «не было сообщений о респираторных заболеваниях, совместимых с COVID-19 в течение недель/месяцев до декабря 2019 года, а также не было серологических свидетельств инфекции у рабочих в результате серологического скрининга на SARS-CoV-2».