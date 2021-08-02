За сутки 1 августа 2021 в Украине зафиксировано 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 385 человек;
- летальных случаев - 4;
- выздоровели - 176 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 8854 лица,
- методом ИФА - 1776 человек,
- экспресс-тестами - 6417 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2253534 лица;
- выздоровели - 2187170 человек;
- летальных случаев - 52 955;
- проведено ПЦР-тестов - 11404184.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.
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