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За сутки 1 августа 2021 в Украине зафиксировано 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 385 человек;
  • летальных случаев - 4;
  • выздоровели - 176 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 8854 лица,
  • методом ИФА - 1776 человек,
  • экспресс-тестами - 6417 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2253534 лица;
  • выздоровели - 2187170 человек;
  • летальных случаев - 52 955;
  • проведено ПЦР-тестов - 11404184.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.
ForUm

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