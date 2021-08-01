Белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую пытаются насильно вывезти из Олимпиады в Токио. Накануне легкоатлетка раскритиковала белорусское спортивное начальство.
Об этом сообщает фонд спортивной солидарности Беларуси в Telegram.
«Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт», — говорится в сообщении.
Накануне Тимановская возмутилась после того, как ее заявили на эстафету 4×400 м.
«Я только что узнала новость о том, что на Олимпиаде я буду бежать еще и третий вид — эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше руководство все за нас решили.
В официальном заявлении о прекращении участия в Играх в Токио-2020 Кристины Тимановской, которое опубликовал Национальный олимпийский комитет Беларуси, говорится, что спортсменка прекращает участие в соревнованиях из-за «эмоционально-психологического» состояния.
«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по лёгкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады», — говорится в сообщении НОК в воскресенье.
Спортсменка заявила, что планирует просить убежище в Европе.
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