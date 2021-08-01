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Белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую пытаются насильно вывезти из Олимпиады в Токио. Накануне легкоатлетка раскритиковала белорусское спортивное начальство.

Об этом сообщает фонд спортивной солидарности Беларуси в Telegram.

«Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт», — говорится в сообщении.

Завтра у Тимановской должен был состояться старт на 200 метров, однако представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск.

Накануне Тимановская возмутилась после того, как ее заявили на эстафету 4×400 м.

«Я только что узнала новость о том, что на Олимпиаде я буду бежать еще и третий вид — эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше руководство все за нас решили.

В официальном заявлении о прекращении участия в Играх в Токио-2020 Кристины Тимановской, которое опубликовал Национальный олимпийский комитет Беларуси, говорится, что спортсменка прекращает участие в соревнованиях из-за «эмоционально-психологического» состояния.

«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по лёгкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады», — говорится в сообщении НОК в воскресенье.

Спортсменка заявила, что планирует просить убежище в Европе.
ForUm

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