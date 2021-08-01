Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил России санкциями, если будет наблюдаться давление на Украину с использованием газопровода Северный поток — 2.

Об этом сообщает DW.

«Если Россия вновь будет вести себя агрессивно по отношению к Украине, то Германия примет меры на национальном уровне, а также выступит в поддержку санкций на уровне Европейского Союза», — сказал он.

21 июля США и Германия опубликовали текст соглашения по Северного потока-2. Согласно договоренности, они будут способствовать привлечению инвестиций на сумму 1 млрд долларов в «зеленый фонд» для развития возобновляемых источников энергии в Украине и повышение энергоэффективности и энергобезопасности. Германия внесет в фонд первые 175 млн долларов.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».