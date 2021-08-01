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В Украину прилетел самолет, который доставил очередную партию из 1,5 миллиона доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook 31 июля.

Министр отмечает, что в течение этой недели Украина получила большое количество вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 разных производителей.

«Только на этой неделе мы приняли 52 800 доз вакцины AstraZeneca, 430 560 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, вчера 764 440 доз CoronaVac от Sinovac Biotech и именно сейчас разгружают еще один чартер с 1 500 000 доз этой вакцины», - написал Ляшко.

Глава Минздрава напомнил, что всего с начала кампании по вакцинации украинцев в страну было доставлено 11 929 056 доз вакцины. Из них:

4 137 500 доз от глобальной инициативы COVAX

153 600 доз в рамках гуманитарной помощи от стран ЕС

7 637 956 доз куплены за средства из государственного бюджета

Ранее сообщалось, что ученые ожидают штамм COVID с летальностью 35 процентов. Чтобы этого избежать, нужно сделать третью прививку, считают исследователи.
ForUm

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