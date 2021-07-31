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По состоянию на сегодня, 31 июля все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Закарпатской и Хмельницкой области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает данные Минздрава.

В частности, в Закарпатской области "зеленому" уровню не соответствует показатель динамики госпитализаций. В данном регионе он составляет 82,1%, хотя еще вчера был 21,9%.

В то же время в Хмельницкой области, в которой еще днем ранее динамика госпитализаций держалась на отметке 34,0%, сегодня составляет 86,4%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.
ForUm

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