Вчера, 29 июля 2021, на территории Международного аэропорта «Херсон» при попытке въезда в страну обнаружен гражданин Украины, который подозревается в систематическом оказании помощи оккупационной власти Крыма при проведении незаконных призывных кампаний граждан Украины на территории оккупированного полуострова. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

В рамках расследования уголовного производства по факту принуждения крымчан служить в Вооруженных силах РФ (ч. 1 ст. 438 УК Украины), что является военным преступлением и подпадает под запрет статьи 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, правоохранителями автономии установлено гражданина Украины, который на момент оккупации полуострова был владельцем и руководителем частного предприятия в Сакском районе АР Крым, специализирующемся на пассажирских перевозках.

После оккупации Российской Федерацией полуострова Крым, указанный гражданин совершил перерегистрацию предприятия в соответствии с законодательством РФ и продолжил заниматься предпринимательской деятельностью.

Кроме этого, подозреваемый в течение 2016 -2017 годов оказывал помощь оккупационным властям, заключив договора с «военным комиссариатом Республики Крым», в обеспечении проведения 4 незаконных призывных кампаний в Крыму. В частности, систематически оказывал транспортные средства для перевозки призывников из военных комиссариатов разных районов оккупированного полуострова в сборный распределительный пункт «Республики Крым» и на железнодорожный вокзал в Симферополе, оттуда они направлялись для прохождения службы за пределы оккупированного полуострова.

К примеру, согласно условиям одного из контрактов, транспортные средства, принадлежащие предприятию подозреваемого, во время проведения одной призывной кампании, должны были осуществить 496 рейсов, перевезя 3200 человек. Плата за предоставленные услуги составляла более 1 млн российских рублей.

Сейчас, под процессуальным руководством прокуратуры автономии указанному гражданину Украины сообщено о подозрении в пособничестве в нарушении законов и обычаев войны (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 УК Украины), которая заключается в содействии незаконной деятельности «военного комиссариата Республики Крым» во время проведения незаконных призывных кампаний в Крыму.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Досудебное расследование осуществляется СУ ГУ СБУ в АР Крым.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.