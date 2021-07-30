Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили разветвленную сеть вражеских агитаторов, которые распространяли в соцсетях призывы к изменению госграницы и захвату власти в Украине, сообщает пресс-центр СБУ.

«Инструкции» для проведения информационно-подрывных операций через интернет, агитаторы получали от своих кураторов из РФ.

Во время обысков по месту жительства разоблаченной вражеской агентуры правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Так, на Закарпатье разоблачен чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на призывах к нарушению территориальной целостности нашего государства. Свои «публикации» он размещал в социальных сетях.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконных действий.

Следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В Киевской области заблокирована противоправная деятельность жителя Броваров, который использовал соцсети для пропаганды агрессивной войны.

В Одесской области разоблачен местный агент вражеской сети. Злоумышленник агитировал за изменения государственной границы и захват власти в Украине. Свой контент он распространял через интернет-ресурсы, подконтрольные главарям незаконных вооруженных формирований так называемых «Л/ДНР».

На Львовщине разоблачен интернет-агитатор, который накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял деструктивный контент. Содержание «публикаций» нарушало равноправие граждан и могло привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

В Винницкой области местный житель администрировал несколько антиукраинских сообществ в одной из социальных сетей. Агитатор призвал к насильственной смене власти и нарушение территориальной целостности Украины.