также в разделеОбщество
С 5 августа в Украине вводятся новые правила пересечения границы 43
В Украине начнут вакцинировать от COVID-19 детей от 12 лет 19
В Минздраве заявили, что карантин в Украине продлят 721
В Турцию отправится украинский пожарный самолет 28
СМИ: Монастырский ведет с собой в МВД трех новых заместителей 19
В Украине стремительно растет число новых случаев COVID-19 53
29 июля. Картина дня 27
Ермака избрали председателем президиума Конгресса местных и региональных властей 12
Боевику «ДНР», который напал с ножом на военного, грозит пожизненное 22
ГБР арестовало 45 объектов недвижимости Федерации профсоюзов 21
В Украине могут запустить COVID-пропуска в общественные заведения 17
На Закарпатье началась системная COVID-вакцинация в ромских поселениях 8
Зеленский перенес празднование Дня молодежи 34
Руководителей АРМА отстранили от должности и отправили под домашний арест 25
В Минздраве допускают возможность вакцинации третьей дозой Pfizer 54
ГБР разоблачило многомиллионную схему уклонения застройщика от уплаты налогов 16
Кузьмин: Если Ермак сдал информацию о спецоперации по «вагнеровцам» - это повод для начала импичмента Зеленскому 21
ГБР перекрыло один из крупнейших каналов контрабанды техники и брендовой одежды 50

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили разветвленную сеть вражеских агитаторов, которые распространяли в соцсетях призывы к изменению госграницы и захвату власти в Украине, сообщает пресс-центр СБУ.

«Инструкции» для проведения информационно-подрывных операций через интернет, агитаторы получали от своих кураторов из РФ.

Во время обысков по месту жительства разоблаченной вражеской агентуры правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Так, на Закарпатье разоблачен чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на призывах к нарушению территориальной целостности нашего государства. Свои «публикации» он размещал в социальных сетях.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконных действий.

Следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В Киевской области заблокирована противоправная деятельность жителя Броваров, который использовал соцсети для пропаганды агрессивной войны.

В Одесской области разоблачен местный агент вражеской сети. Злоумышленник агитировал за изменения государственной границы и захват власти в Украине. Свой контент он распространял через интернет-ресурсы, подконтрольные главарям незаконных вооруженных формирований так называемых «Л/ДНР».

На Львовщине разоблачен интернет-агитатор, который накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял деструктивный контент. Содержание «публикаций» нарушало равноправие граждан и могло привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

В Винницкой области местный житель администрировал несколько антиукраинских сообществ в одной из социальных сетей. Агитатор призвал к насильственной смене власти и нарушение территориальной целостности Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
15
Теги