Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин предполагает, что в Украине будет продлен период действия карантина.

Об этом Кузин сообщил в эфире программы «Сніданок з 1+1», сообщает УНИАН.

«По поводу прогнозов мы действительно сейчас видим определенное количество регионов, которые вызывают беспокойство с точки зрения того, что на уровне некоторых объединенных территориальных общин или районов этих областей фиксируются вспышки заболеваемости, поэтому они сейчас расследуются», - заявил он.

Кузин уточнил, что речь идет о районах в Донецкой, Луганской, Харьковской, Львовской областях.

«Город Киев сюда не входит, потому что в Киеве регистрируется много новых случаев с точки зрения обнаружения, но по абсолютным показателям или показателям на 100 тысяч населения в Киеве они более-менее нормальные», - отметил главный санврач, добавив, что беспокойство в Минздраве вызывают восточные области – «они сейчас являются критическими», поэтому там сейчас усилена работа специалистов по противоэпидемической защите.

«По поводу продления карантина – он, скорее всего, будет продлен. Мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий, в том числе мер в рамках системы гражданской защиты, поэтому он будет продлен», - заявил он.

В то же время у Минздрава пока нет прогнозов относительно того, на какой период карантин будет продлен.

Напомним, за сутки 29 июля 2021 в Украине зафиксировано 962 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.