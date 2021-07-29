Сотрудники Черниговского районного управления полиции задержали 54-летнего мужчину, который заманил к себе домой 13-летнюю девочку, угрожал ей, бил и пытался изнасиловать.

О преступлении полицейским сообщили родственники девочки. Они рассказали, что 28 июля незнакомый мужчина пригласил ребенка к себе домой, где начал бить и пытался изнасиловать. Впрочем, девочке удалось убежать, сообщила пресс-служба облполиции.

На место совершения преступления выехали следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции, дополнительные силы из числа оперативников и следователей, а также рота полиции особого назначения ГУНП в Черниговской области.

«На окнах дома правонарушителя наклеена пленка, которая не дает возможности увидеть с улицы, что происходит внутри. По просьбе полиции открыть дверь лицо категорически отказывалось, фактически осуществив барикадирование. В конце концов, полицейские вошли в помещение с привлечением спецподразделения и задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», - сообщили в полиции.

Правоохранители получили информацию, что указывает на причастность этого человека к ряду аналогичных преступлений. Пока эти данные проверяются. Полиция призывает лиц, которые могли пострадать от действий мужчины, обратиться в полицию. Анонимность гарантируется.

Продолжается расследование в производстве, открытом по части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины - сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (независимо от ее добровольного согласия). Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.