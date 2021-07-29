В Украине планируют запустить схему QR-кодов для вакцинированных от коронавируса, переболевших или имеющих негативный результат на COVID-тест.

Об этом в интервью Украинской правде сообщил главный санврач страны Игорь Кузин.

«Мы понимаем и видим на примере других стран, что вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам, сервисам или, например, посещения публичных мероприятий», – сказал Кузин.

Он добавил, что основная идея заключается в максимальном использовании внутреннего цифрового сертификата. Он должен стать условным пропуском.

«Сейчас внутренние сертификаты только тестируются, пока нет информации, как это будет работать на том или ином уровне эпидопасности. Мы будем это обдумывать уже после завершения тестирования. Это будет QR-код, который будет показывать, что человек вакцинирован или переболел, или имеет отрицательный ПЦР или антиген-тест», – замминистра.

При этом он подчеркнул, что в таких мероприятиях надо «сохранить баланс между правами человека», поскольку часть украинцев не могут получить вакцину из-за медицинских противопоказаний.

«Здесь надо перенимать лучшие практики, чтобы идея не сработала наоборот – то есть чтобы не спровоцировать сопротивление к вакцинации или недоверие к государству, которое внедряет такие жесткие меры», – пояснил Кузин.

С 1 июля в ЕС ввели цифровые COVID-сертификаты, которые подтверждают то, что человек вакцинирован от вируса или переболел.

Такие документы значительно упрощают въезд для туристов на фоне пандемии коронавируса.