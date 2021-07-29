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Учитывая существенное улучшение ликвидности Укрзализныци, одно из ведущих рейтинговых агентств Standard & Poors повысило кредитный рейтинг общества до уровня «CCC +», прогноз «Стабильный». Такое решение агентства обусловлено прежде всего успешным выпуском пятилетних облигаций участия в займе объемом 300 млн долл. США и рефинансированием текущих долгов, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

По мнению агентства, выпуск облигаций Укрзализныцей позволит обществу существенно улучшить ликвидность и эффективно управлять кредитным портфелем, в частности осуществлять выплаты по финансовым обязательствам в течение 2021-2022 годов, несмотря на постоянное пребывание в условиях нестабильной рабочей среды и значительные инвестиционные потребности.

«Еще одно ведущее рейтинговое агентство - Standard & Poors - подтвердило правильный вектор развития компании. Такой вывод - важный показатель деятельности Укрзализныци, что добавляет инвесторам уверенности в стабильности компании», - отметил в. о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Укрзализныци на уровне «B» и исключило его из списка Rating Watch Negative.

Таким образом, в течение июля 2021 два из трех самых влиятельных международных агентств мира - Fitch и Standard & Poor's - подтвердили эффективность решений общества, призванных достичь как можно более высоких результатов деятельности и обеспечить устойчивую работу отрасли.
ForUm

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