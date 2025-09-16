Стало відомо, яка країна очолила рейтинг найбідніших держав Європи

За даними Eurostat, рівень бідності в Україні досяг 37%, що значно перевищує показники інших європейських країн. Це виводить Україну на першу позицію в антирейтингу, тоді як Чехія демонструє найнижчий рівень бідності в Європі – 11,3%. Дані інфографіки показують процентне співвідношення осіб, яким загрожує бідність або соціальне виключення у 2024 році.
Рейтинг країн Європи за рівнем бідності та соціального виключення:
-
Україна — 37%
-
Туреччина — понад 30%
-
Болгарія — понад 30%
-
Румунія — 27,9%
-
Греція — 26,9%
-
Іспанія — 25,8%
-
Литва — 25,8%
-
Латвія — 24,3%
-
Італія — 23,1%
-
Естонія — 22,2%
-
Хорватія — 21,7%
Найнижчі показники бідності: хто в лідерах?
На противагу цьому, деякі країни демонструють надзвичайно низький рівень бідності, що свідчить про успішні соціальні та економічні програми. Серед них:
-
Чехія — 11,3%
-
Словенія — 14,4%
-
Нідерланди — понад 15%
-
Норвегія — понад 15%
-
Польща, Ірландія, Фінляндія, Австрія — понад 16%
-
Кіпр, Швеція — понад 17%
Визначення бідності за Eurostat
Індивід вважається таким, якому загрожує бідність або соціальне виключення, якщо він відповідає принаймні одному з наступних критеріїв:
-
Низький дохід: дохід нижче 60% національного медіанного доходу.
-
Матеріальна депривація: не може собі дозволити або не має щонайменше 7 з 13 базових речей (наприклад, покрити непередбачені витрати).
-
Низька інтенсивність праці: дорослі в домогосподарстві працювали менше 20% місяців, які могли б працювати минулого року.
Ці дані підкреслюють значний розрив між рівнем життя в різних частинах Європи та демонструють, наскільки гострою є проблема бідності в Україні порівняно з іншими країнами континенту.
Нагадаймо, раніше стало відомо, хто очолив рейтинг найбагатших людей світу.Автор: Галина Роюк