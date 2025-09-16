Стало відомо, яка країна очолила рейтинг найбідніших держав Європи

За даними Eurostat, рівень бідності в Україні досяг 37%, що значно перевищує показники інших європейських країн. Це виводить Україну на першу позицію в антирейтингу, тоді як Чехія демонструє найнижчий рівень бідності в Європі – 11,3%. Дані інфографіки показують процентне співвідношення осіб, яким загрожує бідність або соціальне виключення у 2024 році.

Рейтинг країн Європи за рівнем бідності та соціального виключення:

Україна — 37% Туреччина — понад 30% Болгарія — понад 30% Румунія — 27,9% Греція — 26,9% Іспанія — 25,8% Литва — 25,8% Латвія — 24,3% Італія — 23,1% Естонія — 22,2% Хорватія — 21,7%

Найнижчі показники бідності: хто в лідерах?

На противагу цьому, деякі країни демонструють надзвичайно низький рівень бідності, що свідчить про успішні соціальні та економічні програми. Серед них:

Чехія — 11,3%

Словенія — 14,4%

Нідерланди — понад 15%

Норвегія — понад 15%

Польща, Ірландія, Фінляндія, Австрія — понад 16%

Кіпр, Швеція — понад 17%

Визначення бідності за Eurostat

Індивід вважається таким, якому загрожує бідність або соціальне виключення, якщо він відповідає принаймні одному з наступних критеріїв:

Низький дохід: дохід нижче 60% національного медіанного доходу.

Матеріальна депривація: не може собі дозволити або не має щонайменше 7 з 13 базових речей (наприклад, покрити непередбачені витрати).

Низька інтенсивність праці: дорослі в домогосподарстві працювали менше 20% місяців, які могли б працювати минулого року.

Ці дані підкреслюють значний розрив між рівнем життя в різних частинах Європи та демонструють, наскільки гострою є проблема бідності в Україні порівняно з іншими країнами континенту.

