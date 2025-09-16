﻿
Стало відомо, яка країна очолила рейтинг найбідніших держав Європи

За даними Eurostat, рівень бідності в Україні досяг 37%, що значно перевищує показники інших європейських країн. Це виводить Україну на першу позицію в антирейтингу, тоді як Чехія демонструє найнижчий рівень бідності в Європі – 11,3%. Дані інфографіки показують процентне співвідношення осіб, яким загрожує бідність або соціальне виключення у 2024 році.

Рейтинг країн Європи за рівнем бідності та соціального виключення:

  1. Україна37%

  2. Туреччинапонад 30%

  3. Болгаріяпонад 30%

  4. Румунія27,9%

  5. Греція26,9%

  6. Іспанія25,8%

  7. Литва25,8%

  8. Латвія24,3%

  9. Італія23,1%

  10. Естонія22,2%

  11. Хорватія21,7%

Найнижчі показники бідності: хто в лідерах?

На противагу цьому, деякі країни демонструють надзвичайно низький рівень бідності, що свідчить про успішні соціальні та економічні програми. Серед них:

  • Чехія11,3%

  • Словенія14,4%

  • Нідерландипонад 15%

  • Норвегіяпонад 15%

  • Польща, Ірландія, Фінляндія, Австріяпонад 16%

  • Кіпр, Швеціяпонад 17%

Визначення бідності за Eurostat

Індивід вважається таким, якому загрожує бідність або соціальне виключення, якщо він відповідає принаймні одному з наступних критеріїв:

  • Низький дохід: дохід нижче 60% національного медіанного доходу.

  • Матеріальна депривація: не може собі дозволити або не має щонайменше 7 з 13 базових речей (наприклад, покрити непередбачені витрати).

  • Низька інтенсивність праці: дорослі в домогосподарстві працювали менше 20% місяців, які могли б працювати минулого року.

Ці дані підкреслюють значний розрив між рівнем життя в різних частинах Європи та демонструють, наскільки гострою є проблема бідності в Україні порівняно з іншими країнами континенту.

