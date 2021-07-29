Во время рабочей поездки в Житомирскую область президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю Дня Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, который ежегодно отмечают 29 июля. Также он представил новоназначенных военных командиров, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Зеленский отметил, что День ССО именно отмечают, а не празднуют, ведь в этот день в 2014 году в Донецкой области, в селе Латышев, попав в засаду, погибли 10 спецназовцев. В целом свои жизни за Украину отдали 80 героев-бойцов ССО.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Президент особо отметил героизм воинов Сил специальных операций. По его словам, за время войны в Донбассе личный состав выполнил около 10 тыс. боевых задач. В частности, в мае 2014 именно спецназовцы первыми начали оборону Донецкого аэропорта.

«За личное мужество, героизм и верность военной присяге более 600 воинов в серых беретах удостоены государственных наград, а семь спецназовцев - высокого звания Герой Украины. Среди них - генерал-майор Игорь Гордейчук, легендарный «Сумрак». Сейчас - начальник Киевского лицея имени Богуна. Полковник Александр Трепак, позывной «Редут», который в настоящее время возглавляет штаб командования сил специальных операций», - подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил, что в конце 2019 из российского плена были освобождены четверо украинских спецназовцев.

Кроме того, по словам президента, Силы специальных операций первыми в ВСУ в 2020 году перешли на типовую структуру штабов армий стран НАТО. Отдельные подразделения воинских частей полностью интегрированы с силами специальных операций Альянса. А 140-й центр ССО получил сертификат как подразделение сил специальных операций и имеет право привлеченным к выполнению задач в составе НАТО.

«Это первое в истории подразделение из страны, которая не является членом НАТО, получает такой сертификат», - рассказал глава государства.