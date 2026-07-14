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Війна

ССО уразили останній великий НПЗ у РФ

ССО уразили останній великий НПЗ у РФ

В ніч на 14 липня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій успішно уразили "Газпром нафтохім Салават" – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ у Башкортостані.

Місія проходила у взаємодії із підпільним повстанським рухом на території РФ "Чорна іскра".

Дрони ССО успішно досягли своїх цілей. За попередніми даними, уражено критичну установку первинної перегонки нафти АВТ-6 та інші виробничі потужності заводу.

До підприємства дрони ССО подолали близько 1500 кілометрів.

"Газпром нафтохім Салават" був останнім великим виробником бензину, який ще не зазнав ударів у 2026 році.

Фото: ССО.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НПЗвійнаССОокупантидрони
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