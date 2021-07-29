В Киеве обнаружили за минувшие сутки 195 больных коронавирусом. Умер один человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«195 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умер один человек. Всего от коронавируса в столице 5230 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 218 585», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 57 больных.

Выздоровели за сутки 152 человека. В общем коронавирус преодолели 208 997 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35, в Соломенском - 34 и в Святошинском районе - 33 случая», - отметил Кличко.