По состоянию на 28 июля в Украине подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом штамма «Дельта».

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Укринформ.

«По состоянию на 28.07.2021 в Украине выявлено 17 случаев «Дельта»-штамма коронавируса. 4 из них подтверждено секвенированием, а поэтому являются истинными случаями «Дельта»-штамма, все остальные выявлены с помощью таргетного ПЦР на генетические мутации «Дельта»-штамма, что косвенно указывают, что это «Дельта»-штамм. Из них два образца поступили из Александровской больницы и подтверждены Институтом молекулярной биологии и генетики; два образца поступили из Закарпатской области и также подтверждены Институтом молекулярной биологии и генетики; пять образцов поступили из г.Киева (постановка ЦОЗ); три образца поступили из Львовской области (постановка ЦОЗ); пять дополнительных образцов поступили из Закарпатской области (постановка ЦОЗ)», - сказал Кузин.

Он добавил, что 27 июля в Александровской больнице умер мужчина, инфицированный именно штаммом «Дельта».

«Есть информация, что 27 июля 2021 года в Александровской больнице умер мужчина, врач, который был госпитализирован с коронавирусом штамма «Дельта». Он имел сопутствующие заболевания. Был невакцинирован. По крайней мере последние три месяца не ездил за границу, поэтому есть основания считать, что он подхватил коронавирусную болезнь внутри страны, или при исполнении служебных обязанностей, или в быту», - сказал Кузин.

На сегодняшний день выявлено много разных штаммов вируса SARS-CoV-2, но самое большое беспокойство вызывают следующие:

«Дикий» (L) - впервые зафиксирован в Китае в декабре 2019 года;

«Альфа» (B.1.1.7) - впервые выявили в Великобритании в декабре 2020 года;

«Бета» (B.1.351) - впервые зафиксирован в Южно-Африканской Республике в декабре 2020 года;

«Гамма» (P.1) - впервые найден в Бразилии в январе 2021 года;

«Дельта» (B.1.617) - впервые выявлен в Индии в апреле 2021 года.