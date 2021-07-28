В авиакатастрофе возле с. Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области вместе с пилотом Игорем Табанюком погибли трое гражданин США, которые приехали на отдых, сообщила Объединенная еврейская община в Украине.

Сообщается, что при падении спортивного самолета возле Коломыи вместе с пилотом погибли три хасида.

По факту падения самолета начато уголовное производство. По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области Сергея Безпалько, предварительная квалификация происшествия - нарушение правил воздушных полетов. Проводятся следственные действия для установления причин падения самолета, в результате чего погибли четыре человека.

Напомним, 28 июля около 13:40 вблизи с. Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета WT-10 Advantic на частный жилой дом с последующим горением. Погибли 4 человека, находившиеся в самолете. Среди них - профессиональный летчик и инструктор Игорь Табанюк, который жил в Коломые.