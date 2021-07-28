В Ивано-Франковской области в результате падения легкомоторного спортивного самолета на жилой дом погибли 4 человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

28 июля около 13:40 вблизи с. Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим горением, в результате чего 4 человека погибли.

В 13:58 пожар локализован.

К тушению привлечены 10 человек и 3 единицы техники ГосЧС.