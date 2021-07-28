Полицейские в Ивано-Франковской области устанавливают обстоятельства падения спортивного самолета модели WT-10 Advantic в селе Шепаровцы Коломыйского района, в результате чего погибли четыре человека.

По данным облглавка, информация о ЧП поступила в 13:40.

«В селе Шепаровцы Коломыйского района на частный дом упал спортивный самолет. В результате погиб пилот и три пассажира. На момент аварии в доме, который загорелся, людей не было. По предварительной информации, на борту находились пилот, житель Прикарпатья, и трое пассажиров-иностранцев», - сообщили в полиции.

Сейчас на месте инцидента работают следственно-оперативная группа областной полиции, эксперты-криминалисты и другие экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства аварии.

По результатам первоочередных следственных действий будет принято решение о правовой квалификации события.