Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агента российской военной разведки (ГУ ГШ ВС РФ) в Черкасской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленника задержали «на горячем» во время получения секретной информации об одном из складов артиллерийских боеприпасов региона.

Оперативники СБУ установили, что житель Черкасской области был завербован российской спецслужбой на территории РФ. Основная задача, которую поставили перед украинцем российские кураторы - сбор и передача информации о военных стратегических объектах.

Чтобы выполнить указания российской разведки, злоумышленник пытался привлечь к противоправной деятельности военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Контрразведчики и следователи СБУ задокументировали факты сбора злоумышленником сведений, в том числе с ограниченным доступом, о местах расположения артиллерийских складов на территории региона, режиме их охраны, перечне и количестве боеприпасов, хранящихся на них.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.