Из Эстонии в Украину транспортным самолетом эстонских ВВС отправлена партия гуманитарной помощи, которая состоит из 52 800 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca (Vaxzevria), сообщает Укринформ со ссылкой на МИД Эстонии.

Отправленная вакцина будет в основном использована для иммунизации военнослужащих резерва в Украине. Эстония в соответствии с решением правительства пожертвует нашей стране в общей сложности 200 000 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Из них данные 52 800 доз предоставляются в рамках двусторонней помощи, а остальные - через механизм распределения вакцин Европейского Союза.

Следующие дозы вакцины для Украины будут изготовлены в соответствии с графиком производства на этот год, изначально составленном для Эстонии. «Этот шаг будет способствовать ограничению распространения пандемии в нашем регионе, позволив Украине больше сосредоточиться на решении политических и экономических вызовов», - сказала министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

Распределение вакцин в виде гуманитарной помощи совместно координируют Министерства социальных дел, иностранных дел и обороны, а также Департамент здоровья Эстонии.

К настоящему моменту от коронавируса вакцинировано около 27% населения мира. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, 75% всех введенных вакцин были использованы лишь в десяти странах мира. Если в более богатых странах иммунизировано уже более половины населения, то в более бедных странах - всего один процент.