В селе Шепаровцы Коломыйского района на частный дом упал спортивный самолет. В результате погиб пилот и три пассажира. На момент аварии в доме, который загорелся, людей не было.
По предварительной информации, на борту находились пилот, житель Прикарпатья, и трое пассажиров-иностранцев. Позже стало известно, что погибли 3 хасида.
Президент Владимир Зеленский решил сменить начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего Операцией объединенных сил. Соответственно, с должностей уволены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.
Сергей Шаптала назначен начальником Генерального штаба ВСУ, Александр Павлюк – командующим Операцией объединенных сил.
Президент Владимир Зеленский заверил, что с 1 августа цены на электроэнергию для населения не вырастут. Кабинет министров Украины намерен продлить действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 сентября.
СБУ вместе с НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины». Бывший директор филиала госпредприятия подозревается в растрате почти 15 млн бюджетных гривен.
За сутки 27 июля в Украине зафиксировано 717 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом уже сделано более 5 миллионов прививок от коронавируса.
Президент США Джо Байден заявил, что у Путина есть ядерное оружие, нефть и «ничего больше».
Украина изменяет правила пересечения границы, в частности вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных украинцев и иностранцев, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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