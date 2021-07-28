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Президент США Джо Байден заявил, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в США в 2022 году, используя дезинформацию, сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, усилия России являются явным нарушением суверенитета.

Также Байден обратился к американским разведчикам и поблагодарил их за проделанную работу.

Он отметил, что президент России Владимир Путин «знает, что вы лучше, чем его команда, и его это чертовски беспокоит».

«Российский лидер опасен тем, что у него есть ядерное оружие, нефть и «ничего больше», - добавил президент США.

 
ForUm

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