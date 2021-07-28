Кабинет министров Украины намерен продлить действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 сентября, свидетельствуют данные на сайте правительства.

Соответствующее решение внесено в повестку дня сегодняшнего заседания правительства, сообщает УНИАН.

Таким образом, Кабмин намерен продлить срок действия нынешней модели возложения специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО) еще на один месяц – до 31 августа 2021 года.

Согласно пояснительной записке к постановлению, документ разработан с целью продолжения защиты бытовых потребителей от резкого скачка стоимости электроэнергии. Таким образом, у правительства будет больше времени для детальной проработки оптимальной модели механизма ПСО.

Редакция действующего постановления заканчивалась 31 июля, а значит с 1 августа электротарифы могли значительно вырасти.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил механизм действия специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения, благодаря которому тариф для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт-ч сохранен до 1 августа 2021 года.