В Украине уже сделано более 5 миллионов прививок от коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Так, 143328 человек были вакцинированы против COVID-19 за сутки 27 июля. Одну дозу получили 86 952 человека, полностью иммунизированы 56376 человек.
В течение суток работали:
- 829 мобильных бригад,
- 2666 пунктов прививки;
- 360 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 3264715 человек, из них получили одну дозу - 3264713 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 1817211 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5081924 прививки.
Напомним, за сутки 27 июля в Украине зафиксировано 717 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время