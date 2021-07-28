также в разделеОбщество
СМИ: ОГП сейчас не может уволить Мамедова 11
Люксембург открылся для украинцев 6
Чиновники Укрзализныци растратили почти 33 миллиона 10
В Украине зафиксировано 717 новых случаев COVID-19 27
27 июля. Картина дня 16
Полиция отменила протокол на Брагара за якобы вождение под наркотиками 12
Суд оставил Антоненко под домашним арестом 12
ГБР ликвидировало канал контрабанды на Киевской таможне 18
Украине обещают дожди и грозы 18
У стоматологши из Ривного, которая била детей, отобрали лицензию 13
В Украине зафиксировано менее 1% серьезных побочных явлений после COVID-вакцинации 9
Первая украинка взошла на самую опасную гору мира 16
Гослесагентство заявило, что не сможет выполнить план Зеленского по высадке деревьев 14
Минимальную пенсию смогут получить люди со стажем от 5 лет 476
За полгода в Польшу въехали почти два миллиона украинцев 20
Юрист: Литва отказала Шарию в принятии иска, он будет должен покинуть ЕС 81
Мамедов написал заявление об отставке из ОГП 74
В подсолнухах на границе с РФ нашли «воров в законе» 25

В Украине уже сделано более 5 миллионов прививок от коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, 143328 человек были вакцинированы против COVID-19 за сутки 27 июля. Одну дозу получили 86 952 человека, полностью иммунизированы 56376 человек.

В течение суток работали:

- 829 мобильных бригад,

- 2666 пунктов прививки;

- 360 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 3264715 человек, из них получили одну дозу - 3264713 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы  1817211 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5081924 прививки.

Напомним, за сутки 27 июля в Украине зафиксировано 717 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги